Tracy beleeft schrik van haar leven in wilde waterattractie: “Ik had verlamd kunnen zijn” Sven Van Malderen

10 juli 2019

18u16

Bron: Daily Mail 2 Tracy Turner heeft op vakantie in Egypte de schrik van haar leven beleefd. Bij een wilde waterattractie maakte de 51-jarige vrouw enkele lelijke buitelingen, met verbrijzelde wervels tot gevolg. Nu -vier jaar later- moet ze nog altijd pijnstillers slikken en kan ze niet zonder injecties in de rug. “Ik had verlamd kunnen zijn, volgens de dokters scheelde het maar enkele millimeters. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn”, treurt ze.

Turner is een rechtszaak begonnen omdat “zelfs excuses te veel gevraagd waren voor reisorganisator TUI”. Maar nog belangrijker: de vrouw wil anderen waarschuwen voor de onverwachte gevaren die bij waterpret op de loer kunnen liggen.

“Ik mag van geluk spreken dat ik niet in een rolstoel zit”, stelt Turner. “Wie had durven denken dat hier zo veel risico’s mee gemoeid waren?”

“Vroeger zat ik vaak buiten en had ik een uitgebreid sociaal leven, nu is dat grotendeels weg. Ik ben ook serieus verdikt omdat ik niet meer kan sporten en in een depressie verzeild geraakt ben.”

“Maar het ergste van al is dus dat TUI zich helemaal niet om de zaak bekommert. Geld incasseren, dat doen ze graag. Maar als er iets gebeurt, word je in de kou gelaten. Ik lijd constant pijn nu. Het einde van de lijdensweg? Die is blijkbaar niet in zicht.”

“Zwaarste vergissing van mijn leven”

Het ongeval gebeurde al enkele uren na de aankomst in Sharm-el-Sheikh. Turner was met haar zus, haar nicht en een van haar tweelingzonen naar een waterpretpark getrokken (net naast het viersterrenhotel Coral Sea Aqua Club; nvdr).

“Die flowrider was de zwaarste vergissing van mijn leven”, stelt Turner. “Van veiligheidsinstructies was geen sprake. Ik moest met mijn knieën op een bodyboard gaan zitten, maar de druk van het water was ongelooflijk. Ik leek wel een popje in een droogtrommel. Mijn bikinitop en -broekje kwamen los zonder dat ik er enige controle over had. En intussen kon de redder van dienst niet stoppen met lachen, hij deed niets om mij te helpen. De pijn in mijn nek en rug was ondraaglijk. Ik vreesde zelfs dat ik zou flauwvallen.”

“We reageren niet”

Op het thuisfront bleek dan dat haar borstwervels verbrijzeld waren. “De dokter zei dat ik ei zo na verlamd geweest zou zijn. Ik kon mijn oren niet geloven. Bovendien waarschuwde hij mij dat ik hierdoor waarschijnlijk artritis zal krijgen. En nu doet ook de onderkant van mijn rug pijn, het zit dus niet alleen meer tussen de schouderbladen.”

“We kennen de feiten, maar het zou ongepast zijn om hier nu op te reageren. De rechtszaak is aan de gang”, besluit een woordvoerder van TUI.