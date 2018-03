Tracker leidde niet tot arrestatie Puigdemont. Manier waarop is pas échte James Bond Erwin Verhoeven

29 maart 2018

18u04 0 De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont heeft klacht ingediend wegens de schending van zijn privacy. Spionnen plaatsten in ons land een gps-tracker onder zijn auto. Nochtans is het niet die tracker die geleid heeft tot zijn aanhouding. Dat verhaal is pas échte James Bond.

Een villa in de Rue de l'Avocat in Waterloo. Maandelijkse huur 4.4000 euro. Hier woont — of moeten we zeggen “woonde” — de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. De dag nadat hij er zijn intrek nam, vond je ze niet meer op Google Earth. Aan plaats geen gebrek. Zes slaapkamers. Drie badkamers. En vooral, een garage met plaats voor vier auto's. We mogen er dus van uit gaan dat de Renault Espace met nummerplaat 1KKN586 waarmee Puigdemont in ons land zijn verplaatsingen maakte, niet zomaar onbewaakt om het hoekje geparkeerd stond.

En toch. Lluís Escolà, een officier van de autonome Catalaanse politie Mossos d'Esquadra die Puigdemont bijstond sinds zijn vlucht naar België, ontdekte op een donkere winterochtend bij een “routinecontrole” van de wagen een gps-tracker. Het ding werd ontmanteld en er werd klacht ingediend. Carles Puigdemont wist dus vanaf die dag — voor zover hij daar nog aan twijfelde — dat zijn doen en laten zeer zorgvuldig gade geslagen werd.

Reputatie

Er was eigenlijk maar één “verdachte”: de Spaanse geheime dienst CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Die heeft geen lange traditie, zoals bijvoorbeeld de collega's van de Britse MI5, maar wel een zekere reputatie.

