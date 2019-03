Tracie en J.B. werden vermoord teruggevonden in autokoffer, twintig jaar later zorgt DNA voor cruciale doorbraak Sven Van Malderen

18 maart 2019

16u28

Bron: Stonecoldproject.com/ABC News 0 Dankzij een DNA-match is er mogelijk een cruciale doorbraak gekomen in een moordzaak van twintig jaar geleden. Tracie Hawlett en J.B. Beasley werden vermoord teruggevonden in de koffer van hun eigen wagen. Vorige zaterdag werd Coley McCraney (45) als potentiële dader gearresteerd.

De zeventienjarige meisjes verdwenen op 31 juli 1999, nadat ze naar een verjaardagsfeestje in Headland (Alabama) gegaan waren. Hun familie gaf hen de dag nadien als vermist op. Bijna gelijktijdig werden hun lichamen in de kofferbak van hun zwarte Mazda in Ozark teruggevonden. Beide slachtoffers werden geëxecuteerd met een kogel in het hoofd. Ze bleken niet verkracht te zijn, maar er werd wel sperma teruggevonden op de bh, het slipje en de huid van J.B.

Het DNA van de dader werd al die tijd bijgehouden, een tactiek die nu vruchten afwerpt. Een van zijn familieleden wilde immers meer te weten komen over zijn of haar herkomst: toen die persoon voor de databank vrijwillig DNA afstond, was het een koud kunstje om die resultaten te linken aan McCraney.

Op diezelfde manier was vorig jaar ook al de veelbesproken ‘Golden State Killer’ tegen de lamp gelopen. Die zou tussen 1974 en 1986 minstens dertien moorden en vijftig verkrachtingen gepleegd hebben. Uiteindelijk wees DNA-onderzoek in de richting van de toenmalige agent Joseph James DeAngelo.

Verloren gereden

Terug nu naar de droevige feiten in Alabama. Net voor hun verdwijning bleek Tracie nog naar haar moeder gebeld te hebben: ze waren verloren gereden en hadden aan een nachtwinkel instructies gevraagd. Maar Carol hoefde zich niet ongerust te maken, ze zouden nu snel naar huis komen. “Ik hou van je, mama”, zei ze nog. Het zouden de laatste woorden zijn die ze ooit van haar dochter hoorde.

Een moeder en haar dochter zagen het duo nadien in de correcte richting vertrekken. Waarom de meisjes nadien toch nog gestopt zijn, is niet duidelijk. Al hun spullen lagen nog in de wagen, dus een overval werd uitgesloten.

Extra opvallend: de schoenen van beide tieners zaten helemaal onder de modder. Onderzoek wees later uit dat ze niet vermoord waren op de plek waar hun auto teruggevonden werd. “We gaan er wel van uit dat de dader seksuele bedoelingen had. Als we weten van wie dat sperma is, kennen we meer dan waarschijnlijk ook de moordenaar”, stelde advocaat David Emery toen al.

Gouden tip

De moorden veroorzaakten enorm veel verontwaardiging. Er werd meer dan 15.000 dollar ingezameld voor de gouden tip, gouverneur Don Siegelman deed er nog eens 10.000 dollar bovenop.

In de jaren nadien volgden meer dan vijfhonderd verhoren en werd het DNA van zeventig verdachten getest. De politie arresteerde zelfs een zekere Johnny William Barrentine, na zijn verklaring dat hij de moorden had zien gebeuren. Uiteindelijk bleek hij echter een fantast die enkel uit was op het geld van de beloning.

De zaak bloedde stilaan dood, tot een DNA-match daar nu plots toch weer verandering in brengt. McCraney was in deze zaak nooit op de radar van de politie verschenen. Volgens zijn Facebookprofiel is hij getrouwd, heeft hij kinderen en werkte hij vroeger als trucker. Op het moment van de feiten woonde de hoofdverdachte op anderhalve kilometer van de plek waar de lichamen gedumpt werden. Hij riskeert levenslang of zelfs de doodstraf.