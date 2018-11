Toyota houdt woord en geeft held met gesmolten pick-up nieuw exemplaar Erik Kouwenhoven

26 november 2018

07u55

Bron: AD.nl

Toyota heeft een gloednieuwe pick-up geschonken aan verpleger Allyn Pierce, die in de VS krantenkoppen haalde nadat hij twee keer de dodelijke bosbranden in Californië trotseerde om een ziekenhuis te helpen evacueren.

Op een gegeven moment strandde Pierce tussen de evacuaties door met zijn wagen tussen de vuurzee. Hij vreesde dat hij zou sterven. Maar plots dook uit het niets een bulldozer op die een vluchtweg creëerde. Zijn Tundra zag er na de ritten door het inferno uit “als een marshmallow”, zoals Pierce op Facebook schreef. Maar de auto voorkwam wel dat de inzittenden werden geroosterd.

Nurse Allyn Pierce Drove His Melting Toyota Tundra Truck Through The California Wildfires To Save People... pic.twitter.com/AlOQYiD2Ik Michael(@ OwuorMichael) link

Net als veel inwoners van het dorp Paradise werd niet alleen de auto van Allyn Pierce, maar ook zijn huis verteerd door de vlammen. Pierce is nog steeds dakloos, maar een nieuwe auto heeft hij intussen wel.



“We voelen ons heel nederig dat jij je leven riskeerde om in je auto mensen in veiligheid te brengen. Maak je geen zorgen om je truck, we voelen ons vereerd om je er een nieuwe te geven”, schreef Toyota in een reactie op de Facebookpost van de Amerikaan. Nog geen week na zijn heldendaad hield de Japanse fabrikant woord en overhandigde Pierce de sleutels van zijn nieuwe Tundra.

De aangebrande Tundra komt waarschijnlijk in het Toyota-museum te staan.