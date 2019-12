Toxische wolk van bosbranden hangt nu ook boven Australische hoofdstad Canberra KVE

08 december 2019

09u29

Bron: Belga 1 Een toxische wolk als gevolg van de bosbranden in de Australische deelstaat New South Wales heeft zondag de hoofdstad Canberra bereikt. De brandweer vecht nog altijd tegen meer dan 140 vuurhaarden. Vanaf dinsdag zou het heel warm worden in de regio, met een strakke wind, waardoor het vuur mogelijk wordt aangewakkerd.

De bosbranden in het oosten van Australië woedden al drie maanden. Het land kende dan ook een extreem droog voorjaar en vroege zomerse temperaturen. Door de branden is de lucht erg vervuild met roetdeeltjes. Die toxische wolk treft grootstad Sydney al enkele weken, en waait nu ook over naar het iets zuidelijker gelegen Canberra.

Meer dan 700 huizen raakten vernield door de branden en zes mensen kwamen al om. De balans is daarmee veel lager dan in 2009, toen 200 mensen stierven bij bosbranden in Ausralië, maar de omvang van het vernielde gebied is ongezien. Naar schatting 2 miljoen hectare is al in vlammen opgegaan, een gebied zo groot als de helft van Zwitserland. De brandweer heeft veel brandhaarden nog altijd niet onder controle, maar krijgt sinds enkele dagen versterking vanuit de VS en Canada.

De bosbranden bedreigen ook het leefgebied van heel wat dieren, zoals de koala. De deelstaat Queensland heeft zondag beslist om een gebied van ruim een half miljoen hectare vrij te maken voor de koala. Dit schattige buideldiertje heeft het alsmaar moeilijker om te overleven. Zijn habitat verkleinde de voorbije jaren met driekwart door onder meer bebouwing en bosbranden. Daarnaast zijn de dieren ook het slachtoffer van auto-ongevallen, aanvallen van honden of ziektes.

