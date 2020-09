Touroperator Tui repatrieert 2.000 Belgische toeristen uit Spanje kg

03 september 2020

10u49

Bron: Belga 0 Touroperator Tui gaat vanaf donderdag tot 10 september zowat 2.000 Belgische toeristen uit alle regio's in Spanje, behalve Tenerife, repatriëren. Dat meldt woordvoerder Piet Demeyere vanochtend.

Buitenlandse Zaken maakte gisteren bekend dat vanaf vrijdag 4 september heel Spanje, behalve het eiland Tenerife, als rode zone beschouwd wordt. Alle toeristische en andere niet-essentiële verplaatsingen naar Spanje zijn vanaf dan dus verboden.

Tui heeft in heel Spanje zo'n 6.600 Belgische toeristen, van wie 2.000 een pakketreis hebben geboekt en 4.600 alleen een vliegtuigticket hebben. De touroperator gaat tussen vandaag en 10 september alle toeristen uit alle regio's in Spanje, behalve Tenerife dus, terughalen. "Alle vluchten gaan door zoals die gepland stonden. Iedereen kan dus de komende week terugkeren", legt Demeyere uit.

Pakketreis

Tui is als touroperator verantwoordelijk voor de terugkeer van alle pakketreizigers. "Alle toeristen die een pakketreis hebben geboekt en langer dan 10 september in Spanje zouden blijven, moeten hun reis onderbreken en wij zoeken een plaats op alle geplande vluchten om terug te keren naar België", aldus de woordvoerder.

Voor toeristen die enkel een ticket hadden geboekt en langer zouden blijven dan 10 september, staat Tui toe om een plaats in te nemen op de bestaande, geplande vluchten tot 10 september. Daar zijn nog plaatsen over. Zij moeten zelf contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij.

Vanaf 11 september vliegt Tui niet meer naar Spanje, zeker tot 22 september. Nadien hangt het af van het nieuwe advies van Buitenlandse Zaken. Enkel naar de twee belangrijkste Spaanse bestemmingen, Alicante en Malaga, zijn er na 10 september nog drie vluchten per week.