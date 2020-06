Touroperator Corendon ontslaat kwart personeel YV

17 juni 2020

11u31

Bron: Belga 0 De Nederlandse touroperator Corendon gaat een kwart van zijn personeelsbestand schrappen, wat overeenkomt met ongeveer honderd arbeidsplaatsen, zo schrijven Nederlandse media op basis van een interview met topman Steven van der Heijden. Cijfers voor België zijn er niet.

Het bedrijf is hard getroffen door de coronacrisis. Volgens de topman zit Corendon nu “in de overlevingsstand”, terwijl het op weg was naar het beste jaar ooit qua boekingen en marges. “Dit is een verloren jaar, rampzalig gewoon”, klinkt het. In plaats van een verwachte winst van 32 miljoen euro in 2020 stevent het concern af op een verlies van in het beste geval 10 miljoen euro, zegt stichter Atilay Uslu.

Corendon kon overleven dankzij steunmaatregelen van de overheid en onderhandelt nog met de banken over extra kredieten.



Het bedrijf was vooral gespecialiseerd in reizen naar Turkije. Vorig jaar boekten zowat 150.000 Vlamingen bij Corendon. Maar door de coronacrisis ging het vliegverkeer op slot en werden buitenlandse vakanties tijdelijk verboden. Om een deel van de verloren buitenlandse reizen op te vangen, sloot Corendon een akkoord met de uitbater van vakantieparken Europarcs.