Totale ravage in Beiroet na explosie met meer dan 110 doden en 4.000 gewonden, ook twee Belgen omgekomen

04 augustus 2020

18u00

Bron: Belga, AD, Reuters 212 In de Libanese hoofdstad Beiroet heerst totale ravage na de gigantische explosie van gisteren. Daarbij vielen al meer dan 110 doden en meer dan 4.000 gewonden. Er zijn ook twee Belgen om het leven gekomen. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan VTM Nieuws. Het gaat om een man en een vrouw van Belgisch-Libanese afkomst. De ziekenhuizen in de stad liggen intussen overvol, terwijl ze zelf ook beschadigd zijn. De explosie was tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop. Ze werd veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat die al zes jaar opgeslagen was in een pakhuis in de haven.



Na een eerste melding van het overlijden van een Belgo-Libanese man, die met zijn gezin in Beiroet woonde, is deze voormiddag ook een Belgo-Libanese vrouw overleden, aldus woordvoerder Karl Lagatie van Buitenlandse Zaken. Er is geen band tussen beide slachtoffers. Details worden niet bekendgemaakt.

Sms

“Er zijn zo’n 2.200 Belgen ingeschreven in de ruime straal rond Beiroet en die zijn gisteravond allemaal per sms gecontacteerd door onze ambassade daar”, aldus Lagatie. Ook de Belgische ambassade is beschadigd. Op het moment van de explosie was er niemand meer aanwezig. Twee medewerkers en hun familie zijn in de stad lichtgewond geraakt, volgens Buitenlandse Zaken.





“De ravage na de zware explosies in #Beiroet is enorm”, meldt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) op Twitter. “Ook ons ambassadegebouw liep materiële schade op. Twee collega’s en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas. Onze ambassade staat klaar om bijstand te geven aan de Belgen ter plaatse”, luidt het.

Eerder meldde ook het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken dat personeel van de Duitse ambassade gewond raakte. De Finse regering bericht op Twitter dan weer dat het gebouw van de Finse ambassade zwaar beschadigd is, maar dat er vooralsnog geen melding is van gewonden. Er raakten verder vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade gewond, zo bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Algemeen Dagblad. Een van hen is zwaargewond.

Nationale tragedie

De autoriteiten spreken over een nationale tragedie. De Libanese premier Hassan Diab zwoer dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de catastrofe ter verantwoording zullen worden geroepen. De verantwoordelijken voor deze ramp zullen de prijs betalen, aldus de regeringsleider in een televisietoespraak.

“Het is ontoelaatbaar dat een lading ammoniumnitraat van ongeveer 2.750 ton al tien jaar zonder voorzorgsmaatregelen in een loods ligt”, zo zei premier Diab volgens een woordvoerder tijdens een vergadering van de nationale defensieraad. Hij heeft aanbevolen Beiroet uit te roepen tot rampgebied en er de komende twee weken de noodtoestand te laten gelden.

Ook moet het leger er volgens de defensieraad gaan patrouilleren. De raad heeft een comité opgedragen de toedracht van de explosie te onderzoeken en zegt dat de verantwoordelijken de maximale straf zullen krijgen. De ontploffing deed zich voor na een brand. Hoe die brand precies ontstaan is, is nog niet bekend.

Diab vroeg ook om internationale hulp voor Libanon, dat al kampt met de ergste economische crisis in decennia. “Ik doe een dringende oproep aan alle landen die vrienden en broers zijn en van Libanon houden, om aan onze zijde te staan ​​en ons te helpen deze diepe wonden te behandelen”, zei de premier.

Volgens de gouverneur van de stad, Marwan Abboud, zijn tussen de 200.000 en 250.000 mensen dakloos geworden, zo meldde hij aan lokale nieuwszender MTV. Hij kwam in een gesprek met persbureau AFP met een nog hogere schatting, van 250.000 tot 300.000 gedupeerden. De autoriteiten zouden er alles aan doen om hen voedsel, water en onderdak te bieden.

Abboud maakte ook bekend dat in een veiligheidsrapport in 2014 al gewaarschuwd werd voor een explosie in de hoofdstad, aangezien zeer explosieve materialen niet op de juiste manier waren opgeslagen.

“We hebben tien leden van de brandweer van Beiroet verloren en de schade loopt op tot 3 tot 5 miljard dollar, als het niet meer is”, aldus nog Abboud.

Humanitaire ramp

Volgens buitenlandexpert Robin Ramaekers van VTM NIEUWS kan de ontploffing een humanitaire ramp worden. Zowel langs noordelijke als langs zuidelijke kant zit het land immers opgesloten. “Je hebt aan de ene kant Syrië met de oorlog die daar woedt en aan de andere kant Israël, een land waar Libanon hoogst vijandelijke relaties mee onderhoudt en een grens mee deelt die eigenlijk niet gebruikt kan worden”, vertelt hij. “De haven van Beiroet is de enige link met de rest van de wereld en die ligt nu in puin.”

Dat zal volgens Ramaekers een grote impact hebben op de economie, die er al zeer slecht aan toe was. “Het dreigt op een humanitaire ramp uit te draaien”, klinkt het.

De harde klap van de ontploffing werd in grote delen van de stad gevoeld en was te horen tot in Nicosia (Cyprus). Een enorme oranje rookpluim steeg boven de stad op. In grote delen van de stad sneuvelden ruiten en raakten auto’s en gebouwen beschadigd. Een correspondent van Al-Jazeera, die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen. Er was ook een paddenstoelwolk te zien, wat duidt op een enorme kracht.

Onder de gewonden zijn de vrouw en de dochter van de premier.

Ziekenhuizen zelf beschadigd

Lokale media verspreiden ook beelden van mensen die onder het bloed zitten omdat ze bedolven werden door puin. Veiligheidstroepen hebben het zwaar beschadigde havengebied afgezet en het Rode Kruis is met meer dan dertig teams ter plaatse. Ook het Libanese leger brengt gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen.

Volgens The Guardian zouden ziekenhuizen in de problemen komen nu honderden mensen er naartoe worden gebracht, maar niet verzorgd kunnen worden omdat delen van het ziekenhuis beschadigd zijn. Op Twitter heeft het Libanese Rode Kruis opgeroepen om bloed te doneren en om enkel naar het noodnummer te bellen voor “kritieke of ernstige” gevallen.

Inmiddels hebben onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Iran het land hulp aangeboden. Volgens Europees president Charles Michel staat ook de Europese Unie klaar om ondersteuning te bieden.

Niet alleen bondgenoten, ook Israël heeft humanitaire hulp aangeboden aan Libanon, zo maakten de Israëlische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken bekend in een verklaring. Zij het via “internationale kanalen”, want de twee landen zijn officieel gezien nog steeds in oorlog met elkaar en hebben geen diplomatieke betrekkingen.

Er zouden ook speculaties zijn dat Israël achter de explosie zou zitten, maar dat ontkent de minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi stellig. De explosie was een “ongeluk veroorzaakt door een brand”, klinkt het. “Ik zie geen reden om de berichten uit Beiroet (over de explosie) niet te geloven.”

Toeval of niet, net vrijdag wordt een uitspraak verwacht in het erg beladen proces tegen de aanslagplegers op oud-premier Rafiq Hariri in 2005. De vier verdachten zijn allen Hezbollah-militanten.

De explosie komt op het moment dat Libanon de ergste economische crisis in decennia doormaakt. Bijna de helft van de bevolking leeft in armoede. Woensdag is een dag van nationale rouw afgekondigd in het land.



