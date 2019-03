Totale overwinning uitgeroepen: “IS verliest laatste bastion in Syrië” mvdb

23 maart 2019

07u48

Bron: Belga 0 De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de VS gesteund worden, hebben zaterdagochtend "de totale overwinning" uitgeroepen op Islamitische Staat (IS) in Syrië. Het zelfverklaarde kalifaat dat IS had uitgeroepen, en dat delen van Syrië en van Irak omvatte, is daarmee beëindigd, klinkt het.

Vrijdagavond verklaarde het Witte Huis al dat het IS-gebied in Syrië voor honderd procent was ingenomen.

Er waren toen wel nog meldingen over gevechten in de buurt van het laatste bolwerk: het dorp Baghouz, in de provincie Deir Ez-zor.