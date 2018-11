Tot wel 40 graden onder het vriespunt: bibberen geblazen tijdens grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog

Op dit moment houden de NAVO-landen een militaire oefening in Noorwegen, de grootste oefening van de organisatie sinds het einde van de Koude Oorlog. De Noorse troepen zijn de ruwe, koude omgeving gewend. Maar voor soldaten van andere landen is het vaak heel uitdagend. “De temperatuurwisselingen kunnen moeilijk zijn”, klinkt het. Zo is er een eenheid die zich moet schuilhouden in de bossen rond de Noorse hoofdstad Oslo, waar de temperatuur tot wel 40 graden Celsius onder het vriespunt kan gaan.