Tot wel 375 euro boete in Frankrijk voor onnodige verplaatsingen YV

18 maart 2020

11u30

Bron: ANP 3 Fransen die zonder geldige reden de deur uitgaan, krijgen een veel hogere boete dan eerst was aangekondigd. De boetes kunnen wel oplopen tot 375 euro, berichten Franse media vandaag.

Die boetes zouden in eerste instantie 38 euro bedragen en in bepaalde gevallen kunnen oplopen tot 138 euro. Maar bij de officiële bekendmaking van de sancties blijken de bedragen te beginnen bij 135 euro en lopen ze op tot 375 euro.

De regering heeft bepaald dat de bevolking vijftien dagen lang niet zonder geldige redenen de woning mag verlaten. De Franse minister van Gezondheid, Olivier Véran, heeft woensdag beklemtoond te geloven dat het aantal besmettingen met het gevreesde nieuwe coronavirus over acht tot twaalf dagen zal beginnen af te nemen, als de mensen maar niet onnodig de deur uitgaan.

Sinds gisteren is Frankrijk helemaal op slot. Alle samenscholingen en bijeenkomsten werden voor twee weken verboden, en alleen essentiële verplaatsingen zoals boodschappen doen, naar de dokter of apotheker gaan of naar het werk gaan, zijn toegelaten.

Meer over Frankrijk

Olivier Véran