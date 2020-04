Tot twaalf weken cel voor Nederlandse coronahoesters WDw

01 april 2020

15u43

Bron: Belga 1 Twee zogenoemde coronahoesters zijn woensdag tijdens snelrechtzittingen in de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot twaalf weken celstraf. Daarnaast moesten ze schadevergoedingen van 400 euro betalen aan de agenten die ze hebben bespuugd na hun arrestatie.

De hoogste celstraf ging naar een 32-jarige man uit Biddinghuizen (Flevoland). Hij kreeg een celstraf van twaalf weken, waarvan twee voorwaardelijk. Hij had in maart tijdens een rit in een politieauto van Nunspeet naar het politiebureau in Apeldoorn gespuugd in de richting van een politieagent en riep daarbij: “Ik heb corona”. Een 45-jarige man uit Zutphen (Gelderland) kreeg een celstraf van acht weken voor soortgelijk gedrag. Beide mannen moeten ook eerder opgelegde voorwaardelijke straffen voor andere vergrijpen uitzitten.

“De agenten verkeren nu in onzekerheid over hun gezondheid en die van hun omgeving”, zei de procureur ter zitting. In meerdere Nederlandse regio’s worden coronahoesters veroordeeld en gearresteerd. De politie hield dinsdag een 52-jarige man uit Eindhoven aan die in het gezicht van een baliemedewerkster van een ziekenhuis had gehoest. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling.

Spuugmasker

Bij het Groningse dorp Ten Boer kreeg de politie dinsdagavond ook te maken met een coronahoester. Een 41-jarige Groninger probeerde politieagenten en brandweerlieden te bespugen toen ze hem uit uit zijn auto probeerden te bevrijden na een eenzijdig verkeersongeval. Hij kreeg een spuugmasker om bij zijn aanhouding.

