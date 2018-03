Tot tien jaar cel en daarna deportatie uit VS voor Pool die puppy zwaar mishandelde jv

28 maart 2018

12u04

Bron: CBS News 24 De 36-jarige Pool Radoslaw Czerkawski mishandelde een hondje zo erg dat de arme puppy moest afgemaakt worden. Gisteren kreeg hij in Massachusetts zijn straf te horen, bijna vijf jaar nadat het zwaar toegetakelde teefje gevonden werd.

Czerkawski kreeg een celstraf van 8 tot 10 jaar, met nog eens twee jaar voorwaardelijk. Hij mag nooit nog dieren houden of ermee in contact komen. Na het uitzitten van zijn straf zal Czerkawski de VS uitgezet worden. De Pool zat al in de gevangenis voor twee diefstallen. Hij stal onder meer 130.000 dollar van een oude vrouw voor wie hij zorgde.

Maandag was Czerkawski schuldig bevonden aan het mishandelen van Kiya, een pitbullmix. Daarna liet hij de hond achter. Het teefje werd in augustus 2013 in Quincy aangetroffen met een steekwonde in het rechteroog en een gespleten tong. Haar schedel, ruggengraat en ribben waren gebroken. Czerkawski had het beest nog maar net gekocht. Hij ontkende de zware mishandeling.

Kiya was de naam die de vorige eigenaars hadden gegeven aan de hond. In de VS, waar destijds heel wat ophef ontstond over de zaak, werd hij daarna 'Puppy Doe' genoemd - naar John of Jane Doe, een pantoniem dat Engelstaligen gebruiken om een anoniem persoon aan te duiden.

Dierenactivist Mary Nee noemde het verdict "historisch" en hoopt dat het precedent tot een strengere wetgeving voor dierenwelzijn kan leiden.