Tot spijt van wie het benijdt: Greta Thunberg krijgt gigantische muurschildering in San Francisco TT

09 november 2019

23u16

Bron: CNN 0 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg krijgt dit weekend in San Francisco een gigantische muurschildering van zichzelf cadeau. Het portret pal in het hart van de stad, nabij Union Square, moet dinsdag klaar zijn.

De muurschildering waarbij Greta de toeschouwer recht in de ogen kijkt, is van de hand van Andrés Petreselli, die eerder al een muur in de stad beschilderde met de acteur Robin Williams. Bedoeling is dat voorbijgangers terugkijken en even stilstaan bij hun milieu-impact en wat zij kunnen doen voor het klimaat, zegt Paul Scott van de ngo One Atmosphere aan CNN. Die organisatie betaalt het werk.

"Als we haar boodschap kunnen vergroten en meer mensen kunnen doen luisteren naar wat ze zegt, is onze missie geslaagd”, aldus Scott.

De muurschildering in San Francisco is niet de eerste van Greta Thunberg. Ook in Bristol in het Verenigd Koninkrijk en in Canada zijn er muurschilderingen van de Zweedse tiener.

New Greta Thunberg mural in Bristol pic.twitter.com/EP8GnQ4GU2 Joe Ware(@ wareisjoe) link

Schwarzenegger

Greta Thunberg is momenteel in Noord-Amerika om deel te nemen aan allerlei klimaatdemonstraties. Eigenlijk zou ze doorreizen naar Chili voor de grote klimaattop volgende maand in dat land. Vanwege politieke onrust daar is de top verplaatst naar Spanje. Greta probeert nu iemand te vinden die haar terug naar Europa wil zeilen.

Vorige week maakte ze een fietstochtje met Arnold Schwarzenegger, oud-gouverneur van Californië. De ‘Terminator’ plaatste foto’s van zijn ontmoeting met het Zweedse klimaatmeisje op Twitter. Hij noemde Thunberg ‘een van mijn helden’. Bij de foto’s schrijft hij dat het fantastisch was om Thunberg te ontmoeten. De acteur liet zijn dochter Christina ook kennismaken met de klimaatactiviste. “Blijf inspireren”, schreef de oud-politicus aan het eind van zijn tweet.

It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY Arnold(@ Schwarzenegger) link