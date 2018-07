Tot meer dan 22 jaar cel na mijnramp die 301 levens kostte in Turkije

11 juli 2018

Een Turkse rechtbank heeft de eerste veroordelingen uitgesproken na de mijnramp van mei 2014 in Soma, in het westen van Turkije, waarbij 301 mensen om het leven kwamen. Het was het zwaarste mijnongeval in de Turkse geschiedenis. De rechter sprak celstraffen tot meer dan 22 jaar uit, meldt het Turkse persagentschap Anadolu.