Tot en met kerstvakantie zeker elektriciteit: “Veel mensen zijn met vakantie, dat komt goed uit” SVM

19 december 2018

18u24

Bron: Belga 0 Er is geen probleem met de elektriciteitsbevoorrading tot aan het einde van de kerstvakantie. Dat heeft federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) gezegd. Gisteren raakte bekend dat kernreactoren Doel 1 en Doel 2 langer onbeschikbaar zullen zijn dan tot nu toe gedacht.

Doel 2 zal onbeschikbaar zijn tot 28 januari en Doel 1 tot 15 maart 2019. Eerder was nog sprake van een heropstart in december en eind januari. Mits groen licht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zou Tihange 3 wel ten vroegste op 7 januari aan het net gekoppeld kunnen worden, in plaats van 2 maart zoals oorspronkelijk gepland.

Dat Doel 1 langer onbeschikbaar zal zijn, is volgens Marghem "niet nieuw". "Dit heb ik al herhaaldelijk gezegd. De reactor maakt het onderwerp uit van veiligheidsonderzoek en we wilden er zeker van zijn dat Doel 2 niet dezelfde problemen stelt. Dit neemt wat meer tijd in beslag, maar is noodzakelijk voor de veiligheid.”

“Veel zal afhangen van temperaturen”

Tot 7 januari is er volgens Marghem alvast geen probleem voor de bevoorradingszekerheid. "Veel mensen zijn met vakantie, dat komt goed uit."

Maar vanaf die maandag lijkt de situatie dus spannender te worden. "Als Tihange 3 dan beschikbaar is, is er geen probleem", aldus Marghem. Als er geen groen licht komt, zal er "veel afhangen van de temperaturen". Want hoe kouder het is, hoe hoger het elektriciteitsverbruik.

“Kernuitstap in 2025 dreigt moeilijk te worden”

Marghem merkt ook op dat de kernuitstap in 2025 moeilijk haalbaar zal worden als nu door een val van de regering meerdere maanden tijd verloren zouden gaan. Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen, moeten nieuwe gascentrales gebouwd worden. En voor de ondersteuning van de bouw ervan is het zogenaamde ‘capacity remuneration mechanism’ (CRM) van Marghem nodig. Ze hoopt dat nu zo snel mogelijk nog op een ministerraad goedgekeurd te krijgen, voor de koning het ontslag van de regering aanvaardt. Vrijdag is vooralsnog een ministerraad gepland.

“We moeten nu niet treuzelen. Als er enkele weken verloren gaan is dat niet zo erg, maar enkele maanden of meer zou problematisch zijn.” Als het niet lukt met een ministerraad plant Marghem via het parlement te gaan.