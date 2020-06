Tot 8 procent van de Amerikanen besmet met coronavirus jv

25 juni 2020

20u41

Bron: AFP 0 Het nieuwe coronavirus heeft tussen vijf en acht procent van de Amerikaanse bevolking besmet. Dit heeft directeur Robert Redfield van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC tegenover journalisten gezegd. Hij hamert erop dat de pandemie nog lang niet is bedwongen.

"Tussen vijf, zes, zeven of acht procent van de Amerikanen heeft een infectie gehad, of ze het nu weten of niet", aldus Redfield. Dit komt overeen met meer dan 20 miljoen mensen, wat tien keer meer is dan het officiële aantal besmettingen.

De CDC-directeur baseerde zich op serologische tests op stalen die representatief zijn voor de bevolking. Die laten toe vast te stellen of het immuunsysteem van iemand voordien in contact is gekomen met het virus.