Tot 8 procent van de Amerikanen besmet met coronavirus: aantal besmettingen blijft snel stijgen

25 juni 2020

20u41

Het nieuwe coronavirus heeft tussen vijf en acht procent van de Amerikaanse bevolking besmet. Dit heeft directeur Robert Redfield van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC tegenover journalisten gezegd. Hij hamert erop dat de pandemie nog lang niet is bedwongen. CNN meldt dat het aantal besmettingen in 30 van de 50 Amerikaanse staten op dit ogenblik nog steeds stijgt. In 11 staten daalt het aantal en in 9 staten is stabilisatie.

In de drie de grootste staten California, Texas en Florida stijgt het aantal besmettingsgevallen sneller dan ooit. In Florida kwamen er vandaag meer dan 5000 besmette personen bij, in Californië 7000. In Texas is de capaciteit van de afdeling intensieve zorgen volledig in gebruik. Gouverneur Greg Abbott heeft alle eerder aangekondigde versoepelingsmaatregelen opgeschort.

Volgens Robert Redfield, het hoofd van de gezondheidsdienst CDC, ligt het werkelijke aantal besmettingsgevallen in het land op 20 miljoen. Dat aantal verklaart hij door het nog altijd uitblijven van grootschalig testen op corona en de weigering van een aantal staten, zoals Florida, om het dragen van mondkapjes in het openbaar te verplichten.

In de VS zijn 2,4 miljoen infecties vastgesteld en meer dan 122.000 mensen gestorven aan Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus. Van woensdag op donderdag kwamen er meer dan 36.000 nieuwe vastgestelde gevallen bij.

In New York, de staat die als eerste ernstig werd getroffen door het virus, daalt het aantal besmettingen. Donderdag lagen nog 996 mensen op de intensive care. De groei van het aantal ziekenhuisopnames is nu laagst sinds de uitbraak begon.