Tot 44 graden: Akropolis Athene tijdelijk 's middags dicht door verschroeiende hitte ADN

04 juli 2019

14u18

Bron: ANP, Belga 0 Een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Griekenland, de Akropolis van Athene, gaat vanmiddag en morgenmiddag op het heetst van de dag dicht. Dat meldt het Griekse ministerie van Cultuur.

Op de rotsachtige hoogte met imposante ruïnes uit de oudheid boven het moderne Athene wordt het immers naar verwachting 44 graden.

Het ministerie vindt dat te warm voor de toeristenstroom. De overheid vreest dat toeristen onwel zullen worden en heeft besloten dat de Akropolis gesloten zal zijn van 13.00 uur tot 16.00 uur. Normaal gezien is de archeologische site elke dag open gedurende twaalf uur, vanaf 08.00 uur ‘s ochtends.



In heel Griekenland wordt het naar verwachting vandaag warmer dan 40 graden. Ook morgen wordt de 40-gradengrens makkelijk overschreden. Het is niet de eerste keer dat de Akropolis sluit voor het publiek vanwege hoge temperaturen.

Meer over Akropolis

Athene

Griekenland

weer