Tot 30.000 Franse kinderen met gedrags- en geestesstoornissen door geneesmiddel tegen bipolaire stoornis

22 juni 2018

Bron: Belga

In Frankrijk hebben de voorbije vijftig jaar tussen de 16.600 en 30.400 kinderen mogelijk gedrags- en geestesstoornissen ontwikkeld nadat ze in de buik van hun moeder werden blootgesteld aan valproaat (Depakine en derivaten). Dit geeft een eerste officiële schatting aan die vandaag bekendgemaakt werd. Valproaat is een geneesmiddel dat in de Europese Unie sinds de jaren 60 vooral wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis.