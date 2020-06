Tot 3 miljoen Hongkongers kunnen zich in UK vestigen wanneer China plannen doorzet ttr - mvdb

03 juni 2020

08u51

Bron: ANP - Belga 8 UPDATE De Britse premier Boris Johnson heeft beloofd de Britse immigratiewetgeving te veranderen om zo Hongkongers te helpen als Peking zou doorgaan met de plannen om een omstreden veiligheidswet in Hongkong in te voeren. Dat schrijft Johnson in een opiniestuk in de South China Morning Post.

De Britse premier herhaalde de belofte van Groot-Brittannië om houders van overzeese Britse paspoorten in Hongkong een weg naar het Britse staatsburgerschap te geven, waardoor ze zich in het Verenigd Koninkrijk kunnen vestigen. Er zijn ongeveer 350.000 houders van zo’n paspoort in Hongkong, meldde buitenlandminister Dominic Raab eerder. Johnson zegt nu dat nog eens 2,5 miljoen Hongkongers ervoor in aanmerking komen. Britse media spreken van een totaal aantal van drie miljoen mensen.

Het Verenigd Koninkrijk zal niet weglopen van de bevolking van Hongkong als China een nationale veiligheidswet oplegt die in strijd is met internationale verplichtingen van Peking. Dat zei premier Boris Johnson woensdag.

“Hongkong is een succes omdat de mensen vrij zijn”, schreef Johnson in The Times. “Als China doorgaat, zou dit in directe strijd zijn met zijn verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verklaring, een wettelijk bindend verdrag dat is geregistreerd bij de Verenigde Naties.”

Het Chinese parlement keurde vorige week een besluit goed om wetten voor Hongkong te maken om opruiing, afscheiding, terrorisme en buitenlandse inmenging in te dammen. Beveiligings- en inlichtingenagenten van het vasteland kunnen dan voor het eerst in de miljoenenstad gestationeerd zijn.

Augustus

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominc Raab had dinsdag China al opgeroepen om af te stappen van de idee om de wet in te voeren. De wet zou al in augustus ingevoerd kunnen worden, als de regering in Peking doorzet met de plannen. Dat zou, volgens waarnemers, het einde zijn van het “één land, twee systemen”-regime.

De voormalige Britse kolonie Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar heeft meer vrijheden dan andere delen van het land. “Veel mensen in Hongkong vrezen dat hun manier van leven - die China beloofde te respecteren - wordt bedreigd”, zei Johnson.

“Als China doorgaat met het aanwakkeren van hun angsten, dan kan Groot-Brittannië niet met een gerust geweten de schouders ophalen en weglopen; in plaats daarvan zullen we onze verplichtingen nakomen en een alternatief bieden”, zei hij.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat Groot-Brittannië geen jurisdictie of toezicht heeft over Hongkong en dat elke bedreiging voor de stabiliteit en welvaart van de stad afkomstig is van buitenlandse krachten.

Herdenking Tiananmen verboden

Dinsdag verbood de pro-Chinese regering van Hongkong voor het eerst in 30 jaar de herdenking van het bloedige neerslaan van de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede (het Tiananmenplein) in Peking in 1989, waarbij duizenden doden vielen. Vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus, luidde het. De organisator van de herdenking, een pro-democratische beweging, zegt dat leden toch op 4 juni naar Victoria Park zullen gaan om een moment stilte te houden.

