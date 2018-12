Tot 3.000 euro voor een baby: dit Japanse stadje beloont ouders voor elk kind dat ze op de wereld zetten kg

28 december 2018

08u10

Bron: CNN, Pulitzer Center 0 Een stadje in Japan heeft zijn vruchtbaarheidscijfer fenomenaal opgekrikt met behulp van een bijzondere maatregel. Koppels krijgen een flinke som geld voor hun eerste kind, en de beloning wordt nog groter voor elke extra baby die daarna komt. Zo hoopt de stad meer jonge ouders aan te trekken.

Japan worstelt al jarenlang met een demografische inkrimping. Het vruchtbaarheidscijfer – het gemiddelde aantal kinderen per vrouw – is er ongeveer 1,4, waardoor de bevolking langzaamaan afneemt. Dat was ook het geval in Nagi-cho, een Japanse stad met ongeveer 6.000 inwoners. Enkele jaren geleden besloot het lokale bestuur echter om ouders enkele aantrekkelijke voordelen te bieden, wat zorgde voor een demografische boom.



Een kersvers paar ouders krijgt er namelijk een geldelijke beloning voor elk kind dat ze op de wereld zetten. Voor het eerste kind worden de ouders 790 euro uitbetaald, bij een tweede kind krijgen ze 1.180 euro en een derde nakomeling levert maar liefst 3.150 euro op. Daarnaast verzekert het stadje nog enkele andere voordelen om ouders aan te trekken. Zo is er een gesubsidieerde babysitdienst voor ongeveer 14 euro per dag en betaalt de stad een deel van de schoolkosten van oudere kinderen.

Verdubbeld

De maatregelen lijken hun vruchten af te werpen. Tussen 2005 en 2014 is het vruchtbaarheidscijfer in het stadje verdubbeld: van 1,4 tot 2,8. Sindsdien zou het cijfer gezakt zijn tot ongeveer 2,4, wat nog steeds veel hoger is dan het nationaal gemiddelde.



Met de maatregelen kon Nagi-cho al verschillende jonge koppels uit de overbevolkte steden lokken. Of hun beleid er ook voor zorgt dat de kinderen hun hele leven in het stadje blijven wonen, is nog maar de vraag. “Ik verwacht niet dat mijn eigen dochters in Nagi blijven", zegt één van de jonge moeders die naar Nagi-cho verhuisde voor de geboorte van haar kinderen aan CNN. “Ik heb liever dat ze Nagi verlaten en meer zien van de wereld.”

