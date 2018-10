Tot 14 jaar cel voor drugsdealers die ruim ton heroïne en morfine via België smokkelden kg

16 oktober 2018

17u20

Zes verdachten die betrokken waren bij de smokkel van grote hoeveelheden drugs, zijn vandaag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van één tot veertien jaar. Ze zijn volgens de rechtbank verantwoordelijk voor de invoer van twee ladingen van ruim 1.300 kilo cocaïne vanuit Colombia en ruim 1.100 kilo heroïne en morfine vanuit Iran via België. Een zevende verdachte werd vrijgesproken.

Hoofdverdachte Ramazan Z. (35) kreeg, zoals de aanklager vroeg, de hoogste straf van veertien jaar. De andere hoofdverdachte Murat I. (44) kreeg negen jaar cel, drie jaar minder dan was geëist. Een van de zeven verdachten die terechtstonden, werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Ton heroïne en morfine

Ramazan Z. en Murat I. zijn ten eerste veroordeeld voor het organiseren van de invoer van 1.100 kilo heroïne en morfine uit Iran. De drugs zaten in grote bakovens die werden vervoerd vanuit Iran naar de haven van Antwerpen. De Belgische douane kon een container onderscheppen en verving de buit heroïne en morfine door een kleine hoeveelheid heroïne, zonder medeweten van de smokkelaars. Daarna werd het transport gevolgd door de Nederlandse politie.

In totaal zijn vier andere verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de invoer. Twee verdachten zijn betrokken geweest bij het uit de container halen van die heroïne in het Nederlandse Heijen.

C ocaïne tussen de bananen

De twee hoofdverdachten Ramazan Z. en Murat I. werden ook veroordeeld voor de invoer van 1.300 kilo cocaïne uit Colombia, verstopt tussen een lading bananen. Tussen de hoofdverdachten ontstond ruzie toen de container met cocaïne zoek raakte. Daarop escaleerde de zaak. Enkele bendeleden keerden zich tegen Murat I., omdat ze dachten dat hij de zaak had verlinkt. Om geld van hem los te krijgen, bedreigden ze zijn familie met de dood. Ook planden enkelen, onder wie Ramazan Z., om de familie te gijzelen. De politie volgde de verdachten toen al en greep in. Die drugs werden nooit gevonden door de Nederlandse of Belgische autoriteiten.



De zaak leidde tot enige ophef in Nederland omdat een van de hoofdverdachten volgens de verdediging ingezet was als criminele burgerinfiltrant. In België zou hem toegezegd zijn dat hij niet vervolgd zou worden, maar de rechtbank verwierp die verweren.