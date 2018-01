Toronto geschokt: is tuinman Bruce een seriemoordenaar? Kees Graafland

30 januari 2018

16u49

Bron: AD.nl 1 De politie in Toronto pluist in de hele stad tuinen en grote plantenbakken uit op zoek naar nog meer dodelijke slachtoffers van tuinman Bruce McArthur. De 66-jarige Canadees werd gisteren aangeklaagd voor de moord op vijf mannen, maar de autoriteiten denken met een seriemoordenaar te maken te hebben. "Dit is iets wat we hier in de stad nog nooit hebben gezien''.

Die dramatische woorden sprak onderzoeksleider Hank Idsinga gisteren namens de politie van Toronto. "Wat voor een zaak dit is?", herhaalde hij de vraag van de pers. "Die van een seriemoordenaar."



Tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt dat McArthur is aangeklaagd voor de moord op vijf mannen. Eerder deze maand werd hij al verantwoordelijk geacht voor de dood van Selim Esen (44) en Andrew Kinsman (49). Beiden verdwenen in 2017. Maar maandag werden Majeed Kayhan (58 jaar, vermist sinds oktober 2012), Soroush Mahmudi (50 jaar, vermist sinds augustus 2015) en Dean Lisowick (47 jaar, vermoedelijk vermoord ergens in 2016-2017) aan McArthurs vermoedelijke moordlijst toegevoegd.



Idsinga maakte ook bekend dat de politie ledematen van minstens drie verschillende slachtoffers had gevonden in grote plantenbakken. De bakken stonden in de achtertuin van een huis waar McArthur zijn tuingereedschap opsloeg. De politie zoekt verder op 30 andere locaties waar de tuinman het onderhoud deed. "We denken dat daar nog meer lichaamsdelen van andere slachtoffers zijn verstopt."

Homogemeenschap

Zowel de Canadese tuinman als zijn slachtoffers Esen en Kinsman hebben banden met de homogemeenschap in de Canadese miljoenenstad. Het was die gemeenschap die vorig jaar bij de autoriteiten aandrong op antwoorden op de vermissingen van het tweetal. De politie onderzocht hun verdwijnen eerst zonder succes, maar deze maand werd bekend dat McArthur en Kinsman een seksrelatie hadden. Daarna werd ook bewijsmateriaal gevonden dat de tuinman linkte aan het verdwijnen van Esen.

Karen Fraser, op wiens terrein McArthur tuingereedschap en plantenbakken opsloeg, reageerde ontzet tegenover CBC News. "Hij was zo aardig en behulpzaam", zei ze. "Hij hielp bij liefdadigheidswerk en deed voor mij veel meer dan alleen maar het maaien van het gras zoals we eigenlijk hadden afgesproken."

Toch werd de man in 2001 al een keer opgepakt nadat hij een man te lijf was gegaan en haalde Peter Sgromo tegenover persbureau AP een aanvaring met McArthur aan. Na wat drankjes belandden zij in april in het busje van de tuinman. Daar werd de laatste agressief. "Hij greep mijn nek en draaide die naar beneden. Ik dacht dat hij mijn nek zou breken". Sgromo wist McArthur te bedwingen en kwam weg. Hij meldde het incident niet bij de politie, maar deed dat pas na McArthurs arrestatie.

Onderzoeksleider Idsinga wist gisteren nog niet te zeggen hoeveel slachtoffers hij denkt te vinden. "Dit is nieuw voor ons. Het is is breder dan alleen maar de homogemeenschap. Dit raakt de hele stad. En hij (McArthur, red.) heeft geprobeerd zijn sporen uit te wissen."

