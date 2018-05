Tornado trekt 'spoor van verwoesting' langs grens tussen Duitsland en Nederlands Limburg

16 mei 2018

Duitsland is vanavond opgeschrikt door een tornado. Die raasde door Viersen, een gemeente vlak bij de grens met Nederlands-limburg. Beelden op sociale media tonen taferelen die we kennen van de windhozen in de Verenigde Staten. Plaatselijke autoriteiten spreken van een 'spoor van verwoesting'. Er zou al zeker één zwaargewonde geteld zijn. Zo meteen meer.