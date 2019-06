Tornado tilt biertent in Duitsland de lucht in: 12 gewonden

kv

08 juni 2019

03u24

Bron: Belga

1

In Duitsland zijn twaalf mensen gewond geraakt nadat een biertent door een tornado de lucht in werd getild en vervolgens tegen de grond smakte. Het incident deed zich gisteren voor tijdens een voetbaltoernooi in Langenberg, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.