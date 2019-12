Tornado’s laten spoor van verwoesting achter in Verenigde Staten: 3 doden Redactie/IB

17 december 2019

07u03

Bron: AD 0 Diverse tornado’s hebben maandag een spoor van vernieling achtergelaten in het zuiden van de Verenigde Staten. Drie mensen kwamen om het leven en een onbekend aantal raakte gewond. Door de krachtige storm stortten daken van gebouwen in en werden bomen uit de grond gerukt.

De dodelijke slachtoffers vielen in de staten Louisiana en Alabama. Over de totale schade en het aantal gewonden bestaat nog veel onduidelijkheid, zo zei politiechef Jerry Garrett tijdens een persconferentie. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de invallende duisternis en de vele omgevallen bomen en hoogspanningsleidingen.

“Er is veel schade. De gemeenschapshal van de kerk is ingestort”, zo zei politiechef van de stad Vernon Parish, Calvin Turner, die bevestigde dat het lastig is om de getroffen gebieden te bereiken. Mensen liepen verwondingen op door rondvliegend puin.

Dak van school getild

In Alexandria, eveneens in de staat Louisiana, konden kinderen van een school net op tijd in veiligheid worden gebracht voordat een tornado het dak van de school optilde. Ook het sportcomplex in het gebied leed grote schade.

Ook in omliggende staten raakten mensen gewond door de storm. In Sumrall, in de staat Mississippi, moesten zeven vrouwen uit een woongroep in het ziekenhuis worden behandeld. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend.

Volgens de National Weather Service kan het zware weer nog de hele nacht aanhouden.