Tornado's en overstromingen teisteren VS: al vijf doden Redactie

26 februari 2018

02u15

Bron: AD 1 Noodweer heeft in de Verenigde Staten al aan zeker vijf mensen het leven gekost. Vooral het midden van het land heeft zwaar te lijden onder hevige onweersbuien en tornado's die al diverse huizen hebben platgelegd en voor overstromingen zorgen.

In het zuidwesten van Michigan, in de stad Kalamazoo, werd het lichaam van een 48-jarige man in het water aangetroffen. De stad is zwaar getroffen door overstromingen wegens een combinatie van de hevige regenval in de afgelopen week en smeltende sneeuw.



In Kentucky vonden drie mensen de dood. Twee lichamen werden aangetroffen in auto's die van de weg waren gespoeld. De een was in een greppel terecht gekomen, de ander belandde in een sloot. De derde dode, een 79-jarige vrouw, overleed toen haar huis door een tornado werd getroffen en instortte. De vrouw was op slag dood. Haar man kwam er met lichte verwondingen vanaf, omdat hij juist naar buiten was gelopen en vervolgens de kelder werd ingeblazen.



De vijfde dode viel in het noordoosten van Arkansas. Daar kwam een 83-jarige man om het leven toen zijn camper kantelde. De camper werd door de harde wind van de weg geblazen en belandde in een vijver.

Dallas Jane Combs, 79, of Logan County, Kentucky was killed during an EF 2 tornado, around 4pm, yesterday.

Her family told @NC5_AKoehn that the home chimney collapsed in on her.

Mr. Combs was outside, laying out sand bags, when he was tossed by the wind. His injuries were minor. pic.twitter.com/NUiCORVbhg David Begnaud(@ DavidBegnaud) link

Enorme ravage

Volgens de Amerikaanse politie is het een wonder dat er niet nog veel meer slachtoffers zijn gevallen gezien de enorme ravage. Ook op andere plekken hadden inwoners flink te lijden onder het noodweer. Daken vlogen van hotels, huizen stortten in en auto's vlogen van de weg. Tienduizenden inwoners zitten zonder stroom.

De gouverneurs van de staten Missouri, Indiana en Illinois hebben een noodplan in werking gesteld. Voorlopig blijft een windwaarschuwing voor het gebied van kracht.