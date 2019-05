Tornado in Oklahoma maakt twee doden en 29 gewonden RL

26 mei 2019

22u44

Bron: Belga 1 In Oklahoma, in het zuiden van de VS, heeft de doortocht van een tornado aan twee mensen het leven gekost. Er vielen ook zeker 29 gewonden, bevestigt de burgemeester van het plaatsje El Reno. Sommige gewonden verkeren in kritieke toestand.

De tornado raakte slechts een viertal minuten de grond, waarbij hij zo'n drie kilometer aflegde. Hij verwoestte onder meer een mobilehomepark en een hotel, 'American Budget Value Inn'. De tweede verdieping van het hotel werd helemaal weggevaagd, getuigde de burgemeester op een persconferentie. De zoektocht naar slachtoffers gaat voort.

In de tornado werden windsnelheden gemeten tussen 218 en 265 kilometer per uur, goed voor categorie 3 op de schaal van Fujita. Sinds het begin van de lente werd het Midwesten van de VS al door een tiental tornado's getroffen.