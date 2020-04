Tornado eist minstens zes mensenlevens in Amerikaanse staat Mississippi kv

13 april 2020

02u49

Bron: Belga, ANP 0 De doortocht van een tornado door de Amerikaanse staat Misissippi heeft zondag het leven gekost aan zeker zes mensen. Dat melden Amerikaanse media.

De Amerikaanse weerdienst NOAA waarschuwde zondagmiddag al voor tornado's met piekwindsnelheden tot wel 330 kilometer per uur.

Ook andere gebieden in het Zuiden en Oosten van de Verenigde Staten werden getroffen door noodweer. Zo werden in de staat Louisiana 300 huizen zwaar beschadigd of vernietigd. De gouverneur van de staat Alabama kondigde de noodtoestand af.



Ook op paasmaandag wordt in verschillende delen van de VS nog zwaar weer voorspeld.