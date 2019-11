Torenspits van Nederlandse kerk stort in na spectaculaire brand SPS

04 november 2019

19u15

Bron: ANP, AD.nl 3 De torenspits van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in het Nederlandse Hoogmade (Zuid-Holland) is vanmiddag ingestort. Eerder vanmiddag brak er een grote brand uit in de kerk. Daarbij stortte ook al het dak in. De brand is ontstaan bij het verf afbranden. Door de constructie met een dubbel dak heeft het vuur zich heel snel kunnen verspreiden.

De grote houten toren stortte rond 15.45 uur in. Uit voorzorg waren in een straal van 150 meter om de kerk al alle huizen en gebouwen, waaronder een school, ontruimd. De brandweer is bezig met nablussen van de restanten van het gebouw. In alle straten rondom de kerk ligt as. De brandweer heeft controles uitgevoerd of het gaat om gevaarlijke stoffen.

Of er sprake is van gewonden, is nog niet bekend. Verschillende omwonenden hebben filmpjes van de brandende kerk online gezet en spreken daarin over zeer forse rookontwikkeling, die al van veraf te zien is.

De brand ontstond bij het afbranden van verf. Volgens Henk Hoek, secretaris van de parochie H. Fransiscus in de gemeente Kaag en Braassem, waar Hoogmade onder valt, ging het om regulier onderhoud van de kerk.

In de kerk werden nog elk weekend diensten gehouden, meldt Hoek. Ook afgelopen zondag werd er nog een dienst gehouden. Het is nog niet duidelijk waar de parochianen nu terechtkunnen voor hun erediensten.

De neogotische kerk in het centrum van het dorp dateert uit 1877. In 1929 stortte de kerk in doordat de fundering was verzakt. Alleen de toren bleef toen behouden. De kerk werd herbouwd en in 1932 weer gewijd.