Toreador afgevoerd nadat stier zijn been doorboort avh

02 september 2018

18u14

Bron: AFP 0 De 28-jarige toreador Thomas Joubert is gisteren aan de dood ontsnapt toen hij een gevecht aanging met een stier in het Franse Arles. Het dier boorde zijn hoorn twintig centimeter diep in Jouberts dijbeen en miste op een haar na de slagader. Dat meldt de directeur van de arena aan nieuwsagentschap AFP.

De Franse stiervechter speelde een thuiswedstrijd in de arena in Arles en aanvankelijk was hij de stier te snel af met zijn rode doek. Maar plots keerde het tij en werkte de stier hem tegen de grond. De woeste stier doorboorde vervolgens het dijbeen van Joubert.

Hulpverleners brachten Joubert in de arena al de eerste zorgen toe, waarna de toreador naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Daar werd hij meteen geopereerd. Intussen is Joubert buiten levensgevaar, de hoorn had op een haar na de dijbeenslagader gemist.