Topvrouw Korean Air door het lint over nootjes in zakje: steward vergoeding van 15.700 euro toegewezen



jv

20 december 2018

14u41

Bron: BBC 0 Dat haar macadamianootjes in een zakje geserveerd werden en niet in een porseleinen kommetje, dát kon Heather Cho, vicepresident van Korean Air, niet aan. De toen 40-jarige Zuid-Koreaanse liet zelfs de purser uit het vliegtuig zetten. Het kwam haar op een gevangenisstraf te staan. De rechter heeft gisteren ook beslist dat de vliegmaatschappij de geschoffeerde hoofdsteward een schadevergoeding van zo’n 15.700 euro moet betalen.

Heather Cho is de dochter van Cho Yang-ho, topman van Korean Air. Ze flipte vier jaar geleden door wat al snel bekend werd als ‘de nootjesrel’. Op een vlucht van New York naar Incheon in Zuid-Korea veegde ze een stewardess de mantel uit omdat haar nootjes niet correct aangeboden werden. Ook de purser, Park Chang-jin, reageerde volgens haar ongepast. De woedende Cho liet daarom het vliegtuig met 250 passagiers aan boord zelfs gewoon terugkeren naar de gate op de luchthaven van JFK om hoofdsteward Park Chang-jin eruit te zwieren.

De publieke opinie was erg verontwaardigd over het incident, dat dateert van december 2014. Heather Cho werd veroordeeld en moest een jaar naar de gevangenis. Ze kreeg daarna strafvermindering en zou uiteindelijk vijf maanden in de cel doorbrengen.

De geviseerde Park Chang-jin diende een klacht in tegen de luchtvaartmaatschappij en tegen Cho, en eiste 310.000 euro. De rechtbank oordeelde dat Korean Air de man 15.700 euro moest betalen voor hun poging om hem te dwingen van de rechtszaak af te zien. Een pak minder dan hij gevraagd had. Bovendien vond de rechter het terugzetten van de purser door Korean Air naar de rang van gewoon cabinepersoneel gerechtvaardigd.

In april dit jaar ontsloeg Cho Yang-ho zijn beide dochters, Heather en Emily Cho. Die laatste had ook al de Zuid-Koreanen op hun achterste poten gekregen door water in het gezicht van een manager te kiepen.