Topvrouw Huawei naar rechtbank met tas van Hermès, schoenen van Jimmy Choo en… enkelband KVDS

24 september 2019

De topvrouw van Huawei die in Canada onder huisarrest staat op verdenking van bedrijfsspionage en het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran, heeft een opmerkelijke passage gemaakt in de rechtbank. Ze verscheen breed lachend, met een dure tas van Hermès aan haar arm en Jimmy Choo's aan haar voeten. En ze leek zich in niets te schamen voor de enkelband rond haar linkerbeen.

De CFO van het Chinese telecombedrijf werd in december vorig jaar opgepakt in Vancouver op vraag van de Amerikaanse justitie. Die beschuldigt Meng Wanzhou (47) ervan dat ze de sancties tegen Iran zou hebben geschonden. Dat zou gebeurd zijn via Skycom, een bedrijf met hoofdkwartier in Teheran dat volgens de VS eigenlijk gecontroleerd werd door de Chinese groep. Wanzhou zou gelogen hebben tegen een topman van financiële dienstverlener HSBC over de relatie tussen de bedrijven, waardoor Amerikaanse banken het risico liepen om de Amerikaanse sancties te schenden.

Geheimen

Daarnaast wordt Wanzhou ervan beschuldigd dat ze industriële geheimen ontfutselde van de Amerikaanse telecomgroep T-Mobile. Zelf ontkent ze alle aantijgingen.





Tien dagen na haar arrestatie werd de topvrouw vrijgelaten, nadat er een borg was betaald van 6,8 miljoen euro. Ze kreeg wel een enkelband en moest haar paspoorten afgeven. De zaak leidde tot oplopende spanningen tussen Canada en China. (lees hieronder verder)

De hoorzittingen over de vraag of Meng Wanzhou uitgeleverd moet worden aan de VS starten in januari 2020, maar deze week wordt al gepleit over welke documenten precies toegelaten zullen worden. Volgens de verdediging van Wanzhou – die koste wat het kost wil voorkomen dat de vrouw uitgeleverd wordt –zou ze op een onwettige manier vastgehouden en ondervraagd zijn en voerde Canada een “geheim strafrechtelijk onderzoek” uit voor de VS. Het team zou documenten hebben die dat kunnen bewijzen, zo klonk het voor het Hooggerechtshof van British Columbia. De Canadese politie ontkent echter dat er onregelmatigheden waren tijdens het onderzoek.

Volgens de verdediging zou de VS Meng ook willen gebruiken voor economisch en politiek winstbejag. President Trump zou na haar aanhouding gezegd hebben dat hij tussenbeide zou komen als dat zou helpen om een handelsovereenkomst te sluiten met China.

Landgoed

Wanzhou – die ook de dochter is van de CEO van Huawei – passeerde niet onopgemerkt in de rechtbank. Ze verliet haar landgoed in een purperen kleedje, met haar enkelband duidelijk zichtbaar om haar linkerbeen. Ze schaamde zich duidelijk niet, volgens aanwezige journalisten. Zo had ze de SUV die haar kwam oppikken makkelijk dichterbij haar woning kunnen laten stoppen. In de plaats paradeerde ze zonder verpinken voorbij de talrijk aanwezige cameramensen en fotografen. (lees hieronder verder)

Toen ze geflankeerd door twee privélijfwachten in een oranje overjas aankwam aan het gerechtsgebouw, lachte ze breed en bedankte ze iedereen voor zijn komst. Ze droeg een Lindytas van Hermès ter waarde van 7.300 euro en pumps van Jimmy Choo ter waarde van 600 euro. Toen haar gevraagd werd om een reactie, wuifde ze dat beleefd weg.