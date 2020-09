Topviroloog Fauci had gelijk: nog geen twee weken na verlengd weekend stijgen cijfers weer in VS Joeri Vlemings

17 september 2020

17u27

Bron: Forbes 2 Anthony Fauci uitte herhaaldelijk zijn bezorgdheid over het verlengde weekend van Labor Day , de Amerikaanse feestdag die op maandag 7 september viel en waarvan de gevolgen volgens de topviroloog in de cijfers te zien zouden zijn. Hij krijgt nu gelijk, nog geen veertien dagen later. Na een terugval die meer dan een maand aanhield, stijgt het aantal nieuwe besmettingen weer in de VS.

Het lange feestweekend noteerde een toename van tien procent in het aantal reizigers ten opzichte van vorig jaar. Vooral stranden en bars kregen massa’s mensen over de vloer. Maar ook het vliegverkeer ging dat weekend de hoogte in, met zowel op 4 als op 7 september 900.000 gescreende passagiers. Een record sinds de coronapandemie uitbrak.

Gezondheidsexperts hadden al op voorhand gewaarschuwd dat een piek in het aantal reizigers dat weekend ook een opstoot van het aantal coronabesmettingen zou teweegbrengen, net als na de weekends van Memorial Day en Independence Day. “Ik beschouw het weekend van Labor Day als een kritiek punt”, zei viroloog Anthony Fauci. “Zullen we de goede richting uitgaan en het momentum naar beneden voortzetten, of zullen we een stapje moeten terugzetten omdat we aan een nieuwe opstoot zijn begonnen?” Fauci was vooral ongerust over de staten North Dakota, South Dakota, Iowa, Arkansas, Missouri, Indiana en Illinois. Drie van die staten - de Dakota’s en Arkansas - blijken nu samen met Wisconsin de barrière van 25 nieuwe dagelijkse coronabesmettingen per 100.000 inwoners te doorbreken op weekbasis. Daarmee staan ze op het kantelpunt om eventueel lockdownmaatregelen in te voeren.

415.000 coronadoden begin 2021

Ook de staat Nevada verwacht nog een opstoot van het coronavirus. Niet alleen door Labor Day maar ook door twee campagnebijeenkomsten van president Donald Trump afgelopen weekend. In de staten Indiana en North Carolina bestaat eveneens de vrees voor een nieuwe coronapiek.

Donald Trump zei onlangs nog dat het einde van het coronavirus in de VS in zicht was, maar dinsdag tekende het land met 1.293 overlijdens het hoogste aantal coronadoden in één dag op sinds midden augustus. Een model van het gerespecteerde Institute for Health Metrics and Evaluation van de University of Washington voorspelt dat de VS tegen 1 januari 2021 maar liefst 415.000 overlijdens aan Covid-19 zal tellen. Vandaag zijn dat er ruim 201.000 of minder dan de helft. Nog volgens hetzelfde model zal de dodentol in de herfst fors stijgen, met begin december een piek van zo’n 5.200 sterfgevallen per dag, of bijna vijf keer meer dan vandaag.

Lees ook: Opflakkering coronavirus in Europa, maar buitenbeentje Zweden blijft buiten schot