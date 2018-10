Topverdiener Megyn Kelly vraagt hoofdprijs van 10 miljoen dollar bij NBC-vertrek, anders komt vuile was op straat mvdb

31 oktober 2018

12u55

Bron: ANP/BuzzE 0 De ontslagen talkshowpresentatrice Megyn Kelly is bereid om de vuile was van NBC binnen te houden, maar daar staat wel een prijskaartje tegenover. Als ze 10 miljoen dollar (zo’n 8,8 miljoen euro) krijgt, zwijgt ze over haar oud-collega’s en alles wat er zich binnen de Amerikaanse zender afspeelt.

Megyn Kelly (47) werd vorige week op straat gezet na een onhandige uitspraak over blackface. Ze zei in haar eigen show dat ze niet snapte waarom iemand zich niet zwart zou mogen schminken voor Halloween en dat dat door sommige mensen als racistisch wordt gezien. Dat leidde vervolgens tot enorme ophef in Amerika. Kelly maakte een dag later excuses maar dat mocht niet baten: NBC haalde haar van de zender af.



De zender voert momenteel onderhandelingen met de presentatrice over haar afkoopsom. Volgens TMZ heeft ze een bedrag van 38 miljoen dollar aangeboden gekregen. Kelly wil daar bovenop nog de 10 miljoen dollar voor vertrouwelijkheid.



NBC heeft reden tot zorg als de zender er niet uitkomt met Kelly. De presentatrice schreef eerder een kritisch boek over haar vorige werkgever Fox News, waar ze twaalf jaar werkte. Ze stapte begin vorig jaar over naar concurrent NBC News voor een miljoensalaris. Dit had haar op drie jaar tijd 69 miljoen dollar kunnen opleveren.