Topterrorist die de stiel in België leerde: zelfs na zijn dood had hij nog aanslagen in petto GVV

06 juli 2019

05u00 1 De Franse IS-strijder Fabien Clain heeft eind vorig jaar, toen hij al in het nauw zat in Syrië, nog een aanslag beraamd. Die kon maar nipt verijdeld worden. Clain was tot aan zijn dood in februari één van Frankrijks meest gezochte jihadisten - en zijn levensloop heeft ook een belangrijke halte in België gehad.

Fabien Clain was de man die de Parijse terreur van november 2015 heeft opgeëist voor de Islamitische Staat. Dat hij in de daags nadien verspreide audioboodschap ook een locatie vermeldde waar er helemaal niets was gebeurd, deed de speurders toen al vermoeden dat hij niet zomaar een spreekbuis was. Het oorspronkelijke aanvalsplan zou groter zijn geweest - en dat Clain dat wist, wijst op een organiserende rol.

Dat hij zelf ook aanslagen plande, werd gisteren uiteindelijk bevestigd door het Franse blad 'L'Express'. Een verdachte die in november 2018 in Toulouse opgepakt werd, blijkt nu immers met een nieuwe aanslag in de weer geweest te zijn. Hij werd daartoe aangezet door Clain, zo leert hun onderschepte communicatie. Clain bevond zich toen in het al fel belegerde laatste bolwerk van IS, waar hij niet zo heel veel later door een luchtaanval op 41-jarige leeftijd is gedood.

Christelijke familie

Clain werd geboren in Toulouse, maar stamt uit een christelijke familie, afkomstig van het Franse eiland La Réunion. Op zijn achttiende bekeerde hij zich tot de islam, een voorbeeld dat al gauw door meerdere verwanten werd gevolgd. Omdat er in Toulouse op dat ogenblik nog niet zo veel bewoog op vlak van radicale islam, trokken hij en zijn broer Jean-Michel enkele jaren later naar Brussel. Daar werden ze volgelingen van de zelfverklaarde sjeik Abou Chayma.

Abdelkrim Aznagui, zoals die sjeik eigenlijk heet, haalde het nieuws in 2004 toen hij een duiveluitdrijving verrichtte die dodelijk afliep voor zijn patiënte. Hij kreeg drie jaar voorwaardelijk voor de martelpraktijken die hij voor haar zou hebben bedacht. Het was in zijn geïmproviseerde moskee dat de gebroeders Clain twee figuren leerden kennen die altijd in de schaduw bleven, maar een cruciale rol vervulden in het ontstaan van de Belgische netwerken die tot de huidige terroristische dreiging hebben geleid: Rudy E.B. en Pieter F.

Die twee maakten al deel uit van het gezelschap waaruit Muriel Degauque in 2005 vertrok naar Irak om daar als eerste westerse vrouw een zelfmoordaanslag te plegen. En ze radicaliseerden ook Najim Laachraoui, de universiteitsstudent die bommenmaker werd voor IS en op 22 maart 2016 één van de aanslagplegers op Zaventem was. Zelf staken de gebroeders Clain ook het vuur aan de lont bij Mohamed Merah, de jonge Franse moslim die in 2012 zeven mensen vermoordde bij een reeks van schietpartijen in en om de stad Toulouse - onder wie drie kinderen van drie tot acht jaar oud.