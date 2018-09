Topoverleg omtrent hoofd van Duitse binnenlandse veiligheidsdienst na zijn omstreden uitspraken over xenofobe incidenten in Chemnitz KVE

13 september 2018

16u09

Bron: Belga 0 De Duitse Bondskanselier Angela Merkel voert deze middag topoverleg met de leiding van haar coalitiepartner SPD en minister van Binnenlandse zakern Horst Seehofer (CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU) omtrent het conflict rond Hans-Georg Maassen, hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst (BfV). Dit heeft het Duitse persbureau DPA vernomen.

De sociaaldemocratische SPD wil dat Merkel Maassen de laan uitstuurt. Aanleiding daarvoor zijn zijn omstreden uitlatingen over de recente deels xenofobe incidenten in de oostelijke stad Chemnitz.

Gisteren heeft Seehofer, die ook leider van de CSU is en al maanden overhoop ligt met Merkel, zijn vertrouwen in Maassen uitgedrukt. Als leider van de SPD heeft Andrea Nahles een voor deze middag voorziene persconferentie afgezegd.

Maassen weersprak de inschattingen van Merkel dat er bij de door extreemrechts georganiseerde betogingen in Chemnitz ook sprake was van geweld tegen ieder die maar leek een vreemdeling te zijn. Later nam Maassen wat gas terug.

Nieuwe rel

Gisteren ontstond rond het hoofd van de Verfassungsschutz een nieuwe rel. De openbare omroep ARD onthulde dat hij aan de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld omtrent verdachte islamisten en het budget van de inlichtingendiensten.