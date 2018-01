Topman van Quiksilver verdwenen op zee avh

30 januari 2018

16u28

Bron: Belga 2 Pierre Agnès, de 54-jarige topman van het surfkledingmerk Quiksilver, is vermist geraakt op zee. Zijn boot werd vandaag leeg aangetroffen op een strand in Hossegor, in het zuidwesten van Frankrijk. Dat heeft de lokale overheid meegedeeld.

Volgens de prefectuur Landes was Agnès rond 7.30 uur het water ingegaan, maar is er sindsdien niets meer van hem vernomen. Het is niet duidelijk of de bedrijfsleider alleen aan boord was. Er is een grote zoekactie opgezet.

Pierre Agnès is de CEO van de groep Boardriders Inc, dat onder meer de merken Quiksilver, Roxy en DC Shoes omvat.