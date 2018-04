Topman van Italiaanse maffia na twee jaar opgepakt kg

06 april 2018

12u11

Bron: Belga 1 De 57-jarige Giuseppe Pelle, een kopstuk van de 'Ndrangheta-maffia, is opgepakt i n Calabrië, het zuiden van Italië . Dat meldt de Italiaanse politie vrijdag. Pelle was al op de vlucht sinds 2016.

Pelle werd in de nacht van donderdag op vrijdag aangetroffen in een huis in Condofuri, een klein dorpje vlak bij de Aspromonte-bergen. Bij de operatie waren een vijftigtal politieagenten betrokken. "Het gaat om een bijzonder belangrijke arrestatie, want Pelle was een van de mannen die strategische beslissingen nam bij de 'Ndrangheta", aldus aanklager Gaetano Paci aan het persbureau Ansa.

Pelle moet nog een celstraf van bijna 2,5 jaar uitzitten, voor lidmaatschap van de maffia en een poging tot afpersing. Toen hij voortvluchtig was, werd er een nieuw aanhoudingsmandaat uitgeschreven tegen de man voor andere maffiagerelateerde misdaden.

De 'Ndrangheta wordt beschouwd als de grootste smokkelaar van cocaïne naar Europa. De organisatie heeft zijn roots in Calabrië, maar is intussen actief in de hele wereld, tot Australië en Amerika. Pelles vader Antonio, overleden in 2009, werd geruime tijd beschouwd als dé leider van de maffia-organisatie.