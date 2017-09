Topman Uber excuseert zich voor fouten in Londen en gaat in beroep ESA

14u58 0 REUTERS De CEO van Uber heeft zich verontschuldigd bij de Londenaars voor "fouten" van zijn bedrijf. In een open brief bevestigt hij dat de smartphonetaxidienst in beroep wil gaan tegen het verbod op Uber.

"Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor de fouten die we gemaakt hebben", schrijft Dara Khosrowshahi. "We gaan in naam van miljoenen Londenaars beroep aantekenen tegen deze beslissingen. Maar we doen dit, wetende dat we zelf ook moeten veranderen."



De toezichthouder op het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad vond eind vorige week dat Uber te laks omgaat met zijn verplichtingen. De taxidienst zou incidenten over geweld en seksueel misbruik tussen chauffeurs niet gemeld hebben aan de politie. Uber zou ook niet in orde zijn met medische certificaten, en er is kritiek op een geheim stukje software, "Greyball" genaamd, waar Uber gebruik van zou maken om de regulatoren te misleiden.



Volgens de taxidienst maken zo'n 3,5 miljoen Londenaars gebruik van de app. Meer dan 40.000 chauffeurs bieden in de Britse hoofdstad hun diensten aan via het platform. De licentie loopt nog tot eind deze maand.



Honderdduizenden mensen hebben al de petitie van het taxibedrijf ondertekend om Uber in Londen te houden.





