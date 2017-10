Topman Ryanair stapt op na conflict met piloten 02u45

Bron: Belga 2 Reuters Michael Hickey, COO van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair, heeft zijn ontslag ingediend. Het luchtvaartbedrijf moest de afgelopen weken duizenden vluchten schrappen door een conflict met haar piloten over de werkomstandigheden. Dat brengen verschillende media waaronder The Irish Times naar buiten.

Hickey was bij Ryanair voornamelijk verantwoordelijk voor de piloten en het grondpersoneel. Door een probleem met de vakantieregeling en de planning van de piloten was er te weinig personeel om alle vluchten te kunnen uitvoeren. Daarom zag Ryanair zich genoodzaakt om duizenden vluchten te annuleren.



Hickey werkte bijna dertig jaar voor de lagekostenmaatschappij. Sinds 2014 was hij chief operations officer.





