Topman Nederlandse politie zelf verdacht van criminele praktijken

08 maart 2019

03u58

Bron: Belga 0 In Nederland is een topman van de politie dinsdag opgepakt bij een grootscheepse actie in Den Haag tegen criminele pakhuizen of "spookwoningen", meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. De man wordt gezien als schakel tussen criminelen en de eigenaars van de huurwoningen waarin miljoenen werden gevonden.

De verdachte werkt op het hoofdbureau van de politie in Den Haag, waar hij rechtstreeks de korpsleiding adviseert. Hij heeft een belangrijke functie binnen de directie van de afdeling Facility Management (FM) die gaat over vastgoed en huisvesting binnen het korps. Er werken 75 mensen. De man is dinsdagochtend van zijn bed gelicht en inmiddels geschorst.

Naast het strafrechtelijk onderzoek is er een disciplinair, intern onderzoek naar de topman ingesteld. De korpsleiding van de politie in Nederland wil vooralsnog niet reageren.