Topman mijnbouwreus stapt op na vernietiging Aborignal-site

Bron: Belga 0 De baas van het Brits-Australische mijnbouwbedrijf Rio Tinto, de Fransman Jean-Sébastien Jacques, heeft samen met twee andere verantwoordelijken van het bedrijf ontslag genomen na de vernietiging van een oude Aboriginal-site in Australië. Dat incident vond plaats in mei en weekte heel wat emoties los in Australië.

Rio Tinto liet in mei van dit jaar een bijna 46.000 jaar oude Aboriginal-erfgoedsite opblazen om een ijzerertsmijn uit te breiden. De rotsschuilplaats in de regio Pilbara in West-Australië heeft een belangrijke culturele waarde voor de oorspronkelijke bewoners van Australië.

De raad van bestuur van Rio Tinto heeft het incident onderzocht en voorzitter Simon Thompson kondigde aan dat topman Jacques samen met twee anderen, onder wie het hoofd communicatie Simone Niven, ontslag namen.

