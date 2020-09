Topman mijnbouwreus stapt op na vernietiging Aboriginal-site RL

11 september 2020

05u01

Bron: Belga, ANP 0 UPDATE Directeur van Rio Tinto Jean-Sébastien Jacques en twee andere topfunctionarissen hebben vrijdag ontslag genomen na opschudding over de vernietiging door het Brits-Australische mijnbouwbedrijf van Aboriginal-erfgoed om een ​​ijzerertsmijn in Australië uit te breiden. Dat incident vond plaats in mei en weekte heel wat emoties los in Australië. Hun aftreden komt na een onderzoek door het bestuur van Rio Tinto naar de kwestie.

Rio Tinto liet in mei van dit jaar een bijna 46.000 jaar oude Aboriginal-erfgoedsite opblazen om een ijzerertsmijn uit te breiden. De rotsschuilplaats in de Juukan-kloof in de afgelegen regio Pilbara in West-Australië heeft een belangrijke culturele waarde voor de oorspronkelijke bewoners van Australië. De grotten staan bekend als een van de eerste plekken die al duizenden jaren geleden werden bewoond door de inheemse bevolking van Australië.

“Wat er in Juukan gebeurde was verkeerd en we zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de vernietiging van een erfgoedsite met zo’n uitzonderlijke archeologische en culturele betekenis nooit meer plaatsvindt tijdens een operatie in Rio Tinto”, zei voorzitter Simon Thompson van het bedrijf in een verklaring.

De drie leidinggevenden werden eerder al gedwongen af te zien van hun bonussen van enkele miljoenen Australische dollars nadat aandeelhouders hun woede kenbaar maakten over de vernietiging van het Aboriginalerfgoed.

Onderzoek

Uit het eigen onderzoek bleek dat Rio Tinto de wettelijke bevoegdheid had om de grotten te vernietigen, maar dat dit “niet voldeed aan de normen en interne richtlijnen die Rio Tinto zichzelf stelt.”

De mijnbouwreus verdedigde aanvankelijk het vernietigen van de Juukan-kloof door te wijzen op een overeenkomst die het in 2013 met de deelstaatregering sloot. Maar protesten van Aboriginalleiders, die zeiden dat ze niet op de hoogte waren gebracht van de geplande explosie totdat het te laat was om die te voorkomen, brachten het bedrijf ertoe zich te verontschuldigen.

Voorzitter Simon Thompson van de raad van bestuur van het mijnbouwbedrijf, kondigde aan dat topman Jacques samen met twee anderen, onder wie het hoofd communicatie Simone Niven, ontslag namen.

