Topman KLM geeft bijzonder advies: “Vlieg met mate” RL

20 juli 2019

07u05

Het komt niet vaak voor dat een topman de klanten van zijn bedrijf oproept om kritisch te kijken of ze hun dienst of product wel écht nodig hebben. Toch is dat precies wat KLM-topman Pieter Elbers doet. "Geniet, maar vlieg met mate". zegt de CEO in het Nederlandse dagblad Trouw. "Wij vinden dat je bewust moet vliegen."

De luchtvaartmaatschappij wil mensen laten nadenken voordat ze het vliegtuig pakken. Dat is ook de strekking van de campagne 'Fly responsibly', die eind juni werd gelanceerd. "Wij willen het gesprek aangaan", zegt Elbers. "Is het wel nodig om face-to-face af te spreken? Is de trein een alternatief? En als ik dan toch vlieg: hoe doe ik dat zo duurzaam en bewust mogelijk?"

Onlangs werd bekend dat Schiphol Airport, het vliegveld nabij Amsterdam, na 2020 weer mag groeien. "Ik ben geen voorstander van ongebreidelde groei. Maar gematigde groei is nodig om te verduurzamen", aldus de topman. De KLM heeft volgens hem de afgelopen jaren miljarden euro's heeft gestoken in nieuwe, schonere vliegtuigen en miljoenen in onderzoek naar efficiëntere routes. "En ook aan het CO2-compensatieprogramma en de biokerosinefabriek hangt een prijskaartje. Verduurzamen kost geld, veel geld. Daarom hebben we verantwoorde en gebalanceerde groei nodig. Alleen dan kunnen we blijven concurreren, relevant blijven en de hele sector te helpen bij het verduurzamen. Daarom moeten we wereldwijd mee blijven doen."

Vliegtuigen zaten nog nooit zo vol

Ondanks de oproep van Elbers, is vliegen populairder dan ooit, dat is terug te lezen in het artikel dat eerder deze maand in HLN+ verscheen. Het is dan ook de vraag of de consument oren heeft naar de boodschap van de topman.