Topman fitnessbedrijf CrossFit vertrekt na omstreden uitlatingen over George Floyd

Redactie/IB

10 juni 2020

05u52

Bron: ANP, AD 1 Oprichter en topman Greg Glassman van het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit vertrekt bij het bedrijf. Dat heeft hij laten weten in een verklaring . Hij stapt op nadat hij in opspraak raakte vanwege een aantal omstreden uitlatingen over de dood van George Floyd. De uitvaart van de zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam was dinsdag.

Glassman kwam in opspraak door een reactie op een bericht op Twitter van een onderzoekscentrum van de University of Washington, dat het gevaar van racisme voor de volksgezondheid onder de aandacht bracht. De CrossFit-topman reageerde daarop met de woordspeling ‘Floyd-19’. Daarmee koppelde hij de ziekte Covid-19 aan George Floyd. Later bood het bedrijf publiekelijk excuses aan.

Ook zou de CrossFit-oprichter in een Zoom-videomeeting met verschillende sportschooleigenaren meerdere keren hebben gezegd dat hij ‘niet rouwig was’ om de dood van Floyd.

Scheuring

“Zaterdag heb ik een scheuring veroorzaakt in de CrossFit-gemeenschap en daarbij heb ik ongewild veel leden pijn gedaan. Ik kan mijn gedrag niet in de weg laten staan van het bedrijf of de missies van onze aangesloten partners’’, schrijft Glassman in zijn verklaring.

Verschillende aangesloten sportscholen en merken, waaronder Reebok, lieten na de omstreden uitspraken van Glassman weten zich te distantiëren van het Amerikaanse fitnessbedrijf. Sportscholen over de hele wereld betalen jaarlijks een paar duizend euro om zich een zogeheten CrossFit-box te mogen noemen en gelijknamige trainingen aan te kunnen bieden.