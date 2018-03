Topman energiebedrijf boven Essent aangevallen met zwavelzuur HR

Bron: Belga, AD, Bild 1 In Duitsland is de financieel directeur van energiebedrijf Innogy, het moederbedrijf van de Belgische energieleverancier Essent.be, zondag het slachtoffer geworden van een zuuraanval. De man raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar.

De aanval op Bernhard Günther (51), CFO van Innogy, vond plaats in zijn woonplaats Haan, nabij Düsseldorf. Volgens verklaringen van de politie zou de 51-jarige directeur zondagochtend rond negen uur vlakbij zijn huis in Haan zijn aangevallen. Hij was net broodjes gaan halen toen twee mannen tussen 20 en 30 jaar opdoken. Volgens Bild gooiden ze een hoge concentratie zwavelzuur in het gezicht van Günther. Hij zou zwaar gewond zijn geraakt aan zijn ogen.

Wonden verergerd met water

De directeur wist volgens Bild nog zo'n 200 meter naar zijn huis te lopen. Daar waste hij zijn gezicht met water en verergerde zo de verwondingen. Hij verwittigde zelf de hulpdiensten en werd met een helikopter afgevoerd.

Het is nog niet duidelijk of de aanval gelinkt kan worden aan het privé- of aan het beroepsleven van het slachtoffer. De politie heeft een onderzoek opgestart wegens poging tot moord. Het dagblad Bild meldt dat ook de Duitse inlichtingendiensten de zaak bekijken, meer bepaald om te onderzoeken of er mogelijk een politiek motief is. Innogy is actief in hernieuwbare energie en werd in 2016 afgesplitst van energiereus RWE.