Topman Cathay stapt op na aanhoudende protesten Hongkong

FVI

16 augustus 2019

12u03

Bron: Belga

0

De topman van Cathay Pacific, Rupert Hogg, stapt op als hoogste baas van de Hongkongse luchtvaartmaatschappij. Hij neemt daarmee verantwoordelijkheid "voor recente gebeurtenissen", laat hij in een verklaring weten. Cathay is in een lastige positie terechtgekomen door aanhoudende protesten in Hongkong.