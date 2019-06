Topman: “Boeing 737 MAX dit jaar weer operationeel” LH

17 juni 2019

10u59

Bron: ANP 0 De Boeings van het type 737 MAX, die om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, zullen nog dit jaar weer luchtwaardig zijn. Die verwachting sprak Boeing-baas Dennis Muilenberg uit tijdens de luchtvaartshow van Parijs.

Eerder dit jaar werden de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gezet, na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. Boeing werkt sindsdien, in overleg met veiligheidsautoriteiten, aan een update van de toestellen. Volgens Muilenberg zijn sindsdien ook de interne processen bij de vliegtuigmaker onder de loep genomen.



Boeing heeft in zijn orderboek nog zeker 4.000 toestellen van het type 737 MAX zitten. Het Amerikaanse bedrijf is volgens de topman niet van plan om sneller met een opvolger voor het toestel te komen. Het bedrijf werkt wel aan een nieuw toestel dat geschikt is voor middellange afstanden. Het nieuwe toestel moet in 2025 operationeel zijn.

